HAL sleept bod op baggeraar Boskalis in het openbaar

HAL en de Stichting Hyacinth bezaten bij de lancering van het bod van in totaal €4,2 miljard al 52,9% van de aandelen Boskalis. Als HAL ten minste 95% van de aandelen in handen krijgt, zal de beursnotering van Boskalis worden geschrapt en een uitkoop gestart. Indien HAL meer dan 80% maar minder dan 95% van de aandelen Boskalis houdt, worden de voor- en nadelen van een schrapping van de notering in overweging genomen.

Eerder deze maand had het bestuur van Boskalis nog aangegeven de prijs van HAL eigenlijk te laag te vinden, maar kreeg nul op het rekest om de bieding te verhogen . Het bestuur van Boskalis raadde aandeelhouders daarop aan zelf maar beslissen of ze met HAL in zee willen gaan.

Het bestuur van Boskalis heeft in een persbericht vrijdag laten weten unaniem de uitvoering van het bod dat HAL heeft uitgebracht te steunen en hieraan mee te werken.

Boskalis kreeg vorig jaar nog wereldwijd grote bekendheid. De succesvolle berging van het enorme vastgelopen containerschip Ever Given op het Suezkanaal was overal te zien.