Transavia houdt vliegtuigen ook met Pinksteren aan de grond

Nog een weekje langer wachten.

SCHIPHOL - Transavia heeft alle vluchten tot woensdag 3 juni geannuleerd. De periode om niet te vliegen is met een week verlengd, vanwege de coronamaatregelen in Nederland en op de bestemmingen in het buitenland.