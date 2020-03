AEX levert mooie ochtendwinst weer in

De AEX stond om tien voor half één fractioneel lager op 539 punten, na om tien over half tien op 551 punten te hebben gepiekt. De beursgraadmeter kelderde vorige week bijna 13% doordat het coronavirus zich snel verspreidde buiten China. De AMX daalde 0,8% naar 837,2 punten.

Elders in Europa raakten de beurzen eerdere winsten ook veelal kwijt. De Britse FTSE 100 stond nog 0,6% hoger, maar de Duitse DAX en Franse CAC 40 verloren 0,5% respectievelijk 0,2%.

In Azië veerden de beurzen vanochtend op. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend bijna 1% hoger. De indexfutures wezen op een vlakke tot licht hogere opening van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag, nadat vrijdag na sluiting van de Europese beurzen herstel was ingezet.

De opleving is een gevolg van zinspelingen op nieuwe steunmaatregelen door de Amerikaanse en Japanse centrale bank. „Naar verwachting gaat de Fed de rente deze maand verlagen, de vraag is alleen of het 25 of 50 basispunten wordt. De impact hiervan op de economie zal heel beperkt blijven, maar het kan de beurzen wel steunen”, meldt macro-econoom Joost van Leenders (Kempen).

Dat beleggers nauwelijks schrokken van het bericht dat de inkoopmanagersindex van de maakindustrie in China het laagste niveau ooit heeft bereikt, vindt Van Leenders niet verrassend. „De macrocijfers zeggen nu niet heel veel. De Europese inkoopmanagersindex viel juist weer mee, maar werd nog nauwelijks beïnvloed door het coronavirus.”

De macro-econoom verwacht dat de beurzen voorlopig zeer bewegelijk zullen blijven. „Ik kijk nu vooral naar besmettingscijfers over het coronavirus. In China komen hoopgevende berichten, maar daar staat tegenover dat het virus zich elders in de wereld blijft verspreiden. Ook let ik op mededelingen van bedrijven over het weer opstarten of juist verminderen van activiteiten. En het is dus belangrijk wat centrale banken gaan doen.”

In de AEX stond Galapagos met een winst van 2,4% aan kop. Vorige week was het biotechbedrijf de grootste daler met een verlies van 25%.

Speciaalchemiebedrijf DSM won 1,4%, in reactie op de uitbreiding van zijn aandeleninkoopprogramma.

Royal Dutch Shell steeg 1,3%. De olieprijzen herstelden iets, op signalen dat de OPEC deze week tot een verdere productieverlaging zal besluiten.

Staalgigant ArcelorMittal stond onveranderd, na door de Franse zakenbank Oddo BHF op de kooplijst te zijn geplaatst.

Uitzender Randstad zakte 4,2%, nadat Credit Suisse zijn advies drastisch wijzigde van kopen naar verkopen.

Vastgoedverhuurder Unibail Rodamco Westfield leverde 3,2% in.

De financiële instellingen hadden het ook zwaar, door de voortgaande daling van de obligatierentes die hun winsten onder druk zet. ING, ABN Amro en Aegon verloren 2,2% tot 2,8%.

In de AMX stond Air France KLM met een verlies van 7,2% onderaan. Het luchtvaartconcern gaat langer niet naar een aantal Chinese steden.

Just Eat Takeaway leverde 1% in. Het maaltijdenbestelconcern sleepte concurrent Delivery Hero voor de International Chamber of Commerce.

Fugro was 1,3% in herstel. De bodemonderzoeker verloor vrijdag bijna 7% na het afblazen van een obligatieuitgifte van €500 miljoen.

Smallcap Ajax ging 1,4% omlaag. De voetbalclub leed zondagavond een nederlaag tegen AZ. Daarmee is de strijd om de landstitel weer open.

VolkerWessels klom 0,2%. Grootaandeelhouder Reggeborgh deed het overnamebod op VolkerWessels gestand. Daardoor verdwijnt het bouwbedrijf naar verwachting van de beurs.

Het lokaal genoteerde Envipco stond onveranderd, na de publicatie van een jaarverlies. De maker van statiegeldsystemen tastte diep in de buidel om uit te breiden naar het Verenigd Koninkrijk.

