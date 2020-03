AEX sluit spannende dag positief af

De AEX sloot 0,5% hoger op 542,2 punten. De beursindex liet gedurende de dag wilde schommelingen zien met een laagste stand van 530 punten aan het begin van de middag en een piek van 551 punten net na lunchtijd. De beursgraadmeter kelderde vorige week bijna 13% doordat het coronavirus zich snel verspreidde buiten China. De AMX daalde 0,6% naar 837,8 punten.

De meeste overige Europese beurzen eindigden eveneens hoger. De Duitse DAX en Franse CAC 40 stegen 0,2% respectievelijk 0,7%. De Britse FTSE 100 blonk uit met een winst van 1,3%. De Italiaanse FTSE MIB was met een min van 1,3% een negatieve uitzondering.

De Amerikaanse beurzen gingen voorop in het herstel. Bij sluiting van de Europese beurzen had de Dow Jones-index 2% gewonnen en de Nasdaq-index 2,2%.

Zinspelingen op nieuwe steunmaatregelen door de Amerikaanse en Japanse centrale bank boden steun. „Naar verwachting gaat de Fed de rente deze maand verlagen, de vraag is alleen of het 25 of 50 basispunten wordt. De impact hiervan op de economie zal heel beperkt blijven, maar het kan de beurzen wel steunen”, meldt macro-econoom Joost van Leenders (Kempen).

Daar stonden gemengde economische berichten tegenover. Dat de inkoopmanagersindex van de maakindustrie in China het laagste niveau ooit bereikte, vindt Van Leenders niet verrassend. „De macrocijfers zeggen nu niet heel veel. De Europese inkoopmanagersindex viel juist weer mee, maar werd nog nauwelijks beïnvloed door het coronavirus.”

Somber nieuws over het coronavirus door de wereldgezondheidorganisatie zorgde aan het begin van de middag voor een dip. Van Leenders denkt dat nieuws over de verspreiding voorlopig van grote invloed blijft op het beurssentiment. „Tegenover hoopgevende berichten uit China staat dat het virus zich elders in de wereld blijft verspreiden. Ook let ik op mededelingen van bedrijven over het weer opstarten of juist verminderen van activiteiten. En het is dus belangrijk wat centrale banken gaan doen.”

Directeur Cees Smit van Today's Beheer is voorzichtig positief over de aandelenmarkten en ziet tekenen van bodemvorming. „De angstbarometer VIX is opgelopen van 12 naar 50, wat op behoorlijk wat paniek wijst. Waar beleggers eerder te optimistisch waren, zijn zij nu naar mijn mening te pessimistisch. Wees wel selectief met kopen, want het stoppen van de productie in China heeft bijvoorbeeld veel invloed op de kasstromen van sommige Europese bedrijven. Bedrijven in de toeristensector zou ik ook mijden.”

In de AEX eindigde KPN met een winst van 2,8% bovenaan. Speciaalchemiebedrijf DSM won 2,4%, in reactie op de uitbreiding van zijn aandeleninkoopprogramma.

Galapagos ging 2,2% omhoog. Vorige week was het biotechbedrijf nog de grootste daler met een verlies van 25%.

Royal Dutch Shell steeg 2,1%. De olieprijzen herstelden iets, op signalen dat de OPEC deze week tot een verdere productieverlaging zal besluiten.

Uitzender Randstad verloor 5,2%, nadat Credit Suisse zijn advies drastisch wijzigde van kopen naar verkopen.

Industriebedrijf Aalberts leverde 4,9% in.

Vastgoedverhuurder Unibail Rodamco Westfield sloot 2,7% lager.

De financiële instellingen hadden het ook zwaar, door de voortgaande daling van de obligatierentes die hun winsten onder druk zet. ING en ASR verloren 2,1%.

ArcelorMittal zakte 0,1%, hoewel de Franse zakenbank Oddo BHF de staalgigant op de kooplijst plaatste.

In de AMX eindigde Air France KLM met een verlies van 7,8% onderaan. Het luchtvaartconcern gaat langer niet naar een aantal Chinese steden.

Just Eat Takeaway leverde 2% in. Het maaltijdenbestelconcern sleepte concurrent Delivery Hero voor de International Chamber of Commerce.

Fugro was 4,3% in herstel, in reactie op de verkoop van een onderdeel. De bodemonderzoeker verloor vrijdag bijna 7% na het afblazen van een obligatieuitgifte van €500 miljoen.

Smallcap Ajax ging 0,6% omlaag. De voetbalclub leed zondagavond een nederlaag tegen AZ. Daarmee is de strijd om de landstitel weer open.

VolkerWessels klom 0,5%. Grootaandeelhouder Reggeborgh deed het overnamebod op VolkerWessels gestand. Daardoor verdwijnt het bouwbedrijf naar verwachting van de beurs.

