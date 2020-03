AEX veert flink op na coronacrash

Na tien minuten handelen stond de AEX-index 2,4% hoger op 552,1 punten. De beursgraadmeter kelderde vorige week bijna 13% door de coronacrash. De AMX steeg vanochtend 2,6% naar 865 punten.

Ook in Azië veerden de beurzen op. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend bijna 1% hoger. Haruhiko Kuroda, de gouverneur van de Bank of Japan, beloofde maatregelen te nemen om de markten te stabiliseren. De beurs in de Chinese havenmetropool Shanghai koerste 3% hoger. De zware klap voor de Chinese economie wakkerde de hoop aan op meer stimuleringsmaatregelen van de Chinese centrale bank.

Afgelopen vrijdag verklaarde voorzitter Jerome Powell al dat de Amerikaanse centrale bank klaar staat om de economie te ondersteunen. Dit leidde tot speculatie op een renteverlaging door de Federal Reserve (Fed) later deze maand. Op Wall Street eindigde de Dow Jones-index vrijdagavond 1,4% lager. Techbeurs Nasdaq pluste toen 0,01%.

In de AEX waren staalfabrikant ArcelorMittal (+4%) en betalingsdienstverlener Adyen (+3,9%) de grootste stijgers. Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell werd 3,8% meer waard.

DSM (+1,1%) kondigde voor circa €142 miljoen extra aan aandelen te gaan inkopen bovenop zijn lopende aandeleninkoopprogramma ter waarde van €1 miljard. Het speciaalchemieconcern meldde 1,4 miljoen aandelen in te willen kopen in verband met op aandelen gebaseerde compensatieregelingen en het stockdividend.

In de AMX koerste chipmachinefabrikant ASMI 6,3% hoger. Just Eat Takeaway dikte 2,5% aan. Het maaltijdenbestelconcern sleepte concurrent Delivery Hero voor de International Chamber of Commerce.

Bij de smallcapfondsen verloor Ajax 2,5%. De voetbalclub leed zondagavond een nederlaag tegen AZ. Daarmee is de strijd om de landstitel weer open.

Het lokaal genoteerde Envipco kwam met cijfers. De maker van statiegeldsystemen leed vorig jaar verlies. Het bedrijf tastte diep in de buidel om uit te breiden naar het Verenigd Koninkrijk, om zo voor te sorteren op nieuwe recyclingwetten in Schotland. Die investeringen gingen ten koste van de winstgevendheid. In het aandeel Envipco was vanochtend nog niet gehandeld.

