Column: pensioenakkoord hersenspinsel van ambtenaren

Minister Koolmees (Sociale Zaken) is trots op ’zijn’ pensioenakkoord, maar volgens columnist Theo Gommer geeft de deal weinig blijk van realiteitszin. Ⓒ DIJKSTRA BV

Een essentieel onderdeel van het pensioenakkoord is de solidariteitsreserve. Die is er alleen ’ingefietst’ om de verplichtstelling, dus de verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds (metaal, bouw, zorg, etc.), te kunnen handhaven.