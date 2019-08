Groeiend Fagron versterkt marktposities

Fagron sloot de meetperiode af met een omzet van 255,4 miljoen euro. Dat betekende op jaarbasis een stijging met 10,6 procent. Onder de streep resteerde een bedrag van 26,8 miljoen euro, wat 44,4 procent meer was dan een jaar eerder.

Fagron zette naar eigen zeggen zijn 'buy-and-build' strategie voort met verschillende overnames in Brazilië, Tsjechië en Mexico. Ook is Fagron gestart met de bouw van een nieuwe herverpakkingslocatie in Polen.