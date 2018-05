’Pulsvisserij veroorzaakt geen schade’

De elektrische prikken, de pulsen, die worden toegepast in de granalenpulsvisserij veroorzaken geen misvormingen bij visseneitjes en -larven, waarvoor eerder werd gevreesd. Daarnaast ondervinden rog- en haaisoorten geen enkel effect op hun foeragegedrag en kunnen zij hun prooien net zo gemakkelijk vinden als er garnalen worden gevangen via pulsvisserij als via reguliere vangstmethoden. Dat blijkt uit Vlaams onderzoek van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) en Universiteit Gent.

Dit onderzoek komt nog bovenop eerdere wetenschappelijke ondervindingen dat garnalenvissen met elektrische puls leidt tot minder brandstofverbruik, bijvangst. Daarnaast veroorzaakt pulsvisserij van garanelen minder schade aan de bodem dat reguliere garnalenvangs.

Nederlandse pulsvisserijvloot

Hoewel Nederlandse pulsvisserijvloot van 84 kotters geen garnalen maar tong en schol vangen, zijn de bevindingen uit dit onderzoek een belangrijk handvat in de discussie over de pulsvisserij. Het Europees Parlement heeft de pulsvisserij eerder dit jaar verboden. Dat betekent dat de Nederlandse pulsvissers halverwege 2019 als de ontheffing voor pulsvisserij afloopt, hun werk moeten staken.

,,Bij tongpulsvisserij is er nog iets meer kleinschaliger effectonderzoek nodig”, aldus Hans Polet, wetenschappelijk directeur visserij van het ILVO. ,,Maar de ecologische voordelen maken het interessant genoeg om een pad naar implementatie uit te tekenen. Gereglementeerd, gecontroleerd en wetenschappelijk begeleid.”

Brussel

Minister Schouten van Visserij heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven zich in Brussel hard te blijven maken voor de Nederlandse pulsvisserij. Ongeveer 30% van de totale aangevoerde vangst door de Nederlandse kottervloot wordt gevangen door pulskotters en die vertegenwoordigt een waarde van circa €110 miljoen.