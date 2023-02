Staalreus ArcelorMittal presteert beter dan verwacht in zware markt

,,Er zijn aanwijzingen dat de voorraadafbouw bij klanten die we in de tweede helft van 2022 zagen zijn hoogtepunt heeft bereikt”, stelt ceo Aditya Mittal donderdag. De vraag naar staal neemt in Europa toe.

Ook de wereldmarkt van staal, een barometer van verwachte economische groei, is volgens de topman van het grootste Europese staalbedrijf aan het verbeteren, met 2 tot 3% op jaarbasis.

In het vierde kwartaal boekte het in Amsterdam genoteerde staalconcern $1,258 miljard aan ebitda, tegen $1,21 miljard verwachtingen voor het bedrijfsresultaat. Een forse daling vergeleken met 2021 ($5 miljard).

Forse winstdaling

Netto verdiende het $261 miljoen, waar op $238 miljoen was gerekend door analistenberekeningen verzameld bij Bloomberg. Maar ook de omzet ligt ruim onder het driemaandscijfer van 2021, toen Mittal nog $4 miljard winst boekte. Over heel 2022 zakte de winst van $14,96 miljard naar $9,3 miljard.

De driemaandswinst per aandeel is $0,30 geworden, tegen $3,93 vorig jaar. Het keert $0,44 dividend per aandeel uit, iets onder de consensus van analisten.

De omzet in de laatste drie maanden van 2022 op tot $16,89 miljard. Analisten rekenden hier op $15,24 miljard. Maar dat was fors minder dan de omzet vorig jaar ($20,8 miljard). Het verscheepte in 2022 minder staal, bijna 13 miljoen ton, 3,2 miljoen ton minder dan in dezelfde periode in 2021.

Over het hele jaar boekte deze staalmaker met hoofdzetel in Luxemburg een omzet van $79,8 miljard. Voor 2022 gingen analisten gemiddeld uit van $62,9 miljard.

Vergroening

Het fusiebedrijf met 158.000 werknemers en een marktwaarde van €23,9 miljard kondigde donderdag bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers de inkoop van eigen aandelen voor $200 miljoen aan.

Zorgenkind in de Arcelor-groep is momenteel Zuid-Afrika, waar het nettoresultaat met 60% op jaarbasis daalde. Vanwege de hoge gasprijs legde het productie in Spanje en Frankrijk stil.

De fabriek in de Oekraïense stad Kryvy draait op een laag pitje vanwege de Russische oorlog. Er is voor $1 miljard op het complex afgeschreven.

ArcelorMittal brengt zijn uitstoot volgens ceo Aditya Mittal opnieuw verder terug. Het kocht vorig jaar familiebedrijf Riwald Recycling uit Almelo, gespecialiseerd in hergebruik van metalen.

Op de beurs was het AEX-fonds in 2022 een beperkt succes.

ArcelorMittal heeft 12 koopadviezen van analisten, 3 noteren een ’houden’, 2 analisten dringen aan op verkoop van het aandeel.

Concurrent Nippon Steel meldt vandaag fors lager dan verwacht nettoresultaat in het vierde kwartaal, bij een 33% daling op jaarbasis. De omzet vergrootte met 17%.

Sectorgenoot Tata Steel, in Nederland actief in IJmuiden, meldde over 2022 een verrassend verlies. Vooral op zwakke verkopen in Europa. Ook afgelopen kwartaal bleef netto $268 miljoen minder over, tegen een winst vorig jaar in dezelfde maanden. Cfo Koushik Chatterjee zag in Europa druk op marges. Ceo T.V. Narendran zag voor dit jaar een aansterking van de prijzen.

