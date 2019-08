’Monsanto zette volledig team in tegen kritische journalist’

Het hoofddoel van Monsanto’s reputatieteam was Carey Gillam, een journalist van persbureau Reuters die zich vastbeet in het dossier van het mogelijk kankerverwekkende Roundup, en er een boek over schreef.

Het bedrijf vertelde aan klanten hoe ze online recensies konden achterlaten, en voerde ze ook maar vast wat kritiekpunten. Google werd betaald om de kritiek op het boek hoger in de zoekresultaten te zetten. Ook werden de bazen van Gillam onder druk gezet om haar van het dossier af te halen. Alle mogelijke manieren om de journalist te dwarsbomen waren opgeslagen in een lijvige spreadsheet, aldus The Guardian.

Ook kritische uitlatingen van zanger Neil Young zaten Monsanto dwars, blijkt uit de documenten. De artiest deelt zijn commentaar op Roundup via sociale media, en werd daar nauwgezet in de gaten gehouden. Ook kwam er in 2015 een album uit met de naam Monsanto Years. Het chemiebedrijf zou, op basis van songteksten op dat album, zelfs hebben overwogen om ’juridische stappen’ tegen Young te zetten.

Tegenover The Guardian zegt een woordvoerder van Bayer, Monsanto’s moederbedrijf, dat het bedrijf „een eerlijke, nauwkeurige en wetenschappelijke dialoog” wilde bevorderen. Bayer is verwikkeld in bijna 20.000 rechtszaken over gezondheidsklachten die zouden zijn veroorzaakt door Roundup. In een van die zaken moet het bedrijf $25 miljoen schadevergoeding betalen.