Bierdrinkers kiezen voor vertrouwd merk

Vier op de tien bierdrinkers hebben een voorkeur voor een bekend biertje. Kort daarop volgen de overwegingen als het soort bier, de prijs en het merk. De smaak blijft alsnog verreweg de belangrijkste overweging voor het kiezen van bier. Verder schrikt het steeds diverser wordende aanbod van bieren de consument niet af, concluderen de onderzoekers.

Een 'gewoon' biertje blijft favoriet. De meerderheid van de ondervraagden pakt het vaakst een pilsje bij een feestje met familie of vrienden. Ook bier zonder of met weinig alcohol wint aan populariteit. Bierdrinkers die weleens alcoholvrij of alcoholarm drinken zeggen dat vaker te doen dan twee jaar geleden.

Verder is een opvallende trend dat bierdrinkers hun bierkeuze vaker afstemmen op wat ze eten. Dit jaar kiest al één op de drie bierdrinkers een passend bier bij een gerecht.