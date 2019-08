Slordig Ajax ontsnapt aan nederlaag op Cyprus

Ajax leek alleen in de openingsfase een beetje op de succesvolle ploeg van vorig seizoen in de Champions League. De bezoekers combineerden in het eerste kwartier zo eenvoudig door de defensie van de thuisploeg dat de openingstreffer een kwestie van tijd leek. Dusan Tadic stuitte op doelman Vid Belec en Donny van de Beek kreeg de bal net niet bij de vrijstaande Hakim Ziyech. Tadic schoot in kansrijke positie ook nog rakelings naast en keeper Belec kreeg ook nog een vuist tegen een inzet van Daley Blind.

Ajax mocht zichzelf verwijten dat APOEL Nicosia na het eerste kwartier steeds eenvoudiger overeind wist te blijven. De kampioen van Nederland ging steeds slordiger spelen en gaf door het vele balverlies de thuisploeg de gelegenheid snel te counteren. Al voor rust kregen Mazraoui, Razvan Marin en Joël Veltman een gele kaart toen ze een fout probeerden te corrigeren. Musa Tamari, de smaakmaker van de thuisploeg, kreeg ook steeds vaker de gelegenheid om te laten zien dat hij goed kan voetballen. Hij was zelfs dicht bij de openingstreffer, maar schoot naast.

Juiste afstemming

Ajax was niet alleen slordig, maar ook nog op zoek naar de juiste afstemming. Zonder de vertrokken Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Lasse Schöne is de ploeg uit de hoofdstad nog kwetsbaar als de tegenstander vanuit een goed georganiseerde defensie snel kan counteren. Vooral Marin, overgekomen van Standard Luik, heeft het nog lastig. De Roemeen koos niet alleen slecht positie, maar leverde de bal ook veel te vaak onnodig in. Na een uur moest Marin ook plaatsmaken voor Sergiño Dest.

Met Mazraoui, doorgeschoven naar de positie van Marin, ging het niet veel beter. De international van Marokko moest in de tachtigste minuut met zijn tweede gele kaart vertrekken. Even voor zijn mislukte sliding kopte Andrija Pavlović namens APOEL op de lat en stuitte Lucas Souza op doelman André Onana.