Economie heeft beurt nodig

Aangevoerd door een prima export heeft de BV Nederland een zonnig 2017 achter de rug, blijkt uit het ’jaaroverzicht’ dat het Centraal Bureau voor de Statistiek vanochtend publiceert. De economie groeide voor het vierde jaar op rij en met 3,2%, het hoogste groeicijfer sinds 2007. Er wordt meer geëxporteerd (+6,1%), meer geconsumeerd (+1,9%) en meer geïnvesteerd (+5,6%).

Meer kleding en elektronica

Huishoudens hebben het afgelopen jaar vooral meer kleding gekocht, en trokken ook de portemonnee voor de inrichting van hun huis en voor elektrische apparaten. De oproep ’koop die auto’, waarmee premier Rutte vijf jaar geleden de economie wilde aanjagen, is alweer uitgewerkt: aan heilige koeien werd juist iets minder uitgegeven dan in 2016.

Voor 2018 voorspelt het Centraal Planbureau dat de economie met nog eens 3,2% groeit. „Het lijkt er nu op dat we dat gaan halen”, zegt de hoofdeconoom van het CBS, Peter Hein van Mulligen. De cijfers over de eerste maanden van dit jaar zijn inderdaad minstens zo zonnig als die over 2017: de consumptie zit nog altijd in de lift, net als de export en de binnenlandse investeringen.

Structurele problemen

Maar na 2018 verschijnen toch de eerste wolken aan de economische lucht. En dan worden de structurele problemen van de BV Nederland ook weer zichtbaar, voorspelt Baarsma. De Rabo-econoom ziet hoe gevoelig onze economie is voor de wereldwijde conjunctuur.