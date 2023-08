Beursblog: Shell stuwt AEX, WeWork stort in op rode Nasdaq

De Amerikaanse beurzen staan vanavond overwegend in het rood. De Dow Jones-index is vrijwel vlak. Techbeurs Nasdaq gaat 0,5% omlaag. Kantoorverhuurder WeWork keldert 38%, omdat het bedrijf twijfelt aan het eigen voortbestaan. Beleggers zijn verder in afwachting van de Amerikaanse inflatiecijfers die donderdag verschijnen.

