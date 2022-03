KvK: oorlog in Oekraïne heeft grote gevolgen voor klein deel ondernemers

Ondernemers hebben vooral hinder van hogere kosten, bijvoorbeeld van brandstof, transport en grondstoffen, niet-leverbare producten en terughoudendheid van kopers door verder stijgende inflatie en dus dalende koopkracht. Slecht een kleine minderheid van de ondernemers is actief bezig met voorzorgsmaatregelen. 4% doet dat actief, 9% enigszins. De maatregelen concentreren zich vooral op cybersecurity (30%) en het zoeken naar andere en duurzame energiebronnen (28%).

KvK-bestuurder Rodrique Engering: „Ondernemers zijn creatief en wendbaar. Ze passen zich aan de omstandigheden aan, kijken per dag naar de situatie, omdat je de volgende week simpelweg niet kunt voorspellen. Als er noodzaak is om het bedrijfsmodel aan te passen, dan doen ze dat, dat zagen we ook heel sterk tijdens de coronacrisis. En verder, vooral kleinere ondernemers hebben ook niet de menskracht om voor de langere termijn te plannen. Grotere bedrijven doen dat vaker wel.”

93% van de Nederlandse ondernemers doet geen zaken met Rusland, maar gevolgen worden wel breder ervaren, vooral in de sectoren land- en tuinbouw (33% grote of zeer grote gevolgen), groothandel (29%), logistiek (25%) en industrie (19%). In de sectoren ICT/media, gezondheid, persoonlijke dienstverlening en zakelijke diensten geeft minimaal driekwart aan vrijwel géén gevolgen te ondervinden. Grotere bedrijven ervaren verhoudingsgewijs meer gevolgen.