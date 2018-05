Analyse: Franse staat wil Air France-KLM niet redden

Ⓒ © Dijkstra b.v.

Het signaal dat de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire maandag gaf over een eventuele redding van Air France-KLM is cruciaal. De Franse staat stapt niet in bij Air France-KLM, mocht het water ze aan de lippen staan, zei de minister. Dit werd intern altijd wel gedacht, waardoor Air France de afgelopen jaren noodzakelijke hervormingen niet wist door te voeren. Telkens lagen de vakbonden dwars.