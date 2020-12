VS-ambassadeur Hoekstra: ’Over 5 jaar ben ik terug’

Premium Financieel

Liegen over vakantie naar code oranje: na twintig jaar trouwe dienst ontslagen

Na een bezoek aan een land waarvoor een negatief reisadvies geldt, moet je in quarantaine. Maar wie controleert dat? Een man die tegen zijn werkgever loog over waar hij in de zomer was geweest, is daarom ontslagen. Dat ontslag houdt ook stand bij de rechtbank in Zwolle.