'Openingswinst voor Beursplein 5'

Powell liet voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden weten dat de handelsspanningen en onzekerheid over de wereldeconomie druk uitoefenen op de economische vooruitzichten voor de Verenigde Staten, terwijl de inflatie zwak blijft. De Federal Reserve staat volgens hem dan ook gereed om de economie te ondersteunen. Kenners zien in het optreden van Powell een bevestiging dat er binnenkort waarschijnlijk een renteverlaging aankomt. Powell verschijnt donderdag overigens nog in de Senaat.

Op het Damrak maakte funderingsspecialist Sif bekend 114 zogeheten monopiles te produceren voor het nieuwe windpark van Vattenfall voor de Nederlandse kust. Het bedrijf uit Roermond verstrekte geen financiële details. Het gaat om een opdracht van 113 kiloton. Daarvan was 75 kiloton (76 palen) al opgenomen in het orderboek van Sif.

Onderzoeksdata

Bodemonderzoeker Fugro heeft met zijn samenwerkingspartner Amplified Geochemical Imaging licenties verkocht voor het gebruik van onderzoeksdata. Financiële details zijn niet bekendgemaakt. Het gaat om resultaten van onderzoek op zee voor de oostkust van Canada.

In Zürich blijft Swiss Re in de schijnwerpers staan. De Zwitserse herverzekeraar bevestigde dat de beursgang van zijn Britse onderdeel ReAssure Group niet doorgaat. Door een tegenvallende vraag van investeerders en lastige marktomstandigheden trekt de onderneming voor nu de stekker uit het plan. Woensdag werd al gespeculeerd dat de beursgang van ReAssure Group op losse schroeven zou staan.

Slot

De Europese beurzen sloten woensdag overwegend licht lager. De AEX-index daalde 0,1 procent tot 565,57,09 punten en de MidKap steeg 0,6 procent tot 791,08 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen verloren tot 0,5 procent. Wall Street won terrein. De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent hoger op 26.860,20 punten. De brede S&P 500 klom 0,5 procent en technologiegraadmeter Nasdaq dikte 0,8 procent aan.

De euro was 1,1270 dollar waard, tegen 1,1262 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,2 procent tot 60,56 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 67,11 dollar per vat.