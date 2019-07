Drie verliesbeurten op rij door rentevrees

De AEX-index eindigde de dag op 566,28 punten, een verlies van 0,5%. De Midkap-index moest 1,6% toegeven ten opzichte van maandag, en kwam uit op 786,35 punten. Ook elders in Europa kleurden de koersenborden rood: -0,3% voor de CAC-40 in Frankrijk, 0,8% verlies voor de Duitse DAX en 0,1% lagere koersen voor de Londense FTSE100. De belangrijkste Amerikaanse beurzen gaven bij het slot in Amsterdam een gemengd beeld: een lichte winst voor de Nasdaq, rode cijfers bij de Dow Jones en S&P500.

Powell

„De beurzen staan natuurlijk nog op hoge niveaus, maar hebben nu knikkende knieën”, zegt ING-handelaar Gert Berendse. Morgen spreekt de Fed-baas in het Congres, en komen de notulen naar buiten van de vorige rentevergadering. „Als de verwachte renteverlaging er toch niet komt, kan de beurs zo een procent inleveren”, schat de ING-handelaar in.

De uitstekende banencijfers van vrijdag brachten beleggers aan het twijfelen, ziet ook vermogensbeheerder Jan-Willem Nijkamp (Fintessa). „Eerder gingen beleggers uit van twee renteverlagingen in de rest van het jaar, nu blijft het misschien bij eentje.” Op de speculaties daarover na, is het „een nieuwsluwe dag”. „De handelsoorlog ligt enigszins stil, het cijferseizoen gaan richting geven.”

Schaduw

Ook dat cijferseizoen – dat in Nederland volgende week begint – werpt een schaduw vooruit, met winstwaarschuwingen van chemiereus BASF, Dankse Bank, en Volvo-moeder Geely. „Die hebben hun weerslag op de beurs vandaag”, aldus Berendse.

Nijkamp ziet dat beleggers hun voorzorgsmaatregelen hebben getroffen: „Defensieve waarden als Wolters Kluwer, Unilever, Nestlé en ’veilige havens’ als bitcoin, Duitse staatsobligaties en goud zijn allemaal populair. Maar als de cijfers tegenvallen, kan het goed zijn dat de AEX nog teruggaat naar 540 punten voor hij weer naar boven kan sprinten.”

Handelsoorlog

BASF wijst vooral op de gevolgen van de handelsoorlog. Verfproducent AkzoNobel verloor 1% naar €82, speciaalchemiebedrijf DSM sloot op €110,55, een min van 0,7%. Beide bedrijven hadden last van de winstwaarschuwing.

Bij de Nederlandse fondsen sloot bodemonderzoeker Fugro met -8,6% en een slotstand van €6,68 onderaan. „Een branchebrede ontwikkeling”, aldus Berendse.

De Amerikaanse bank Goldman Sachs heeft zijn advies voor Randstad radicaal gewijzigd van ’kopen’ naar ’verkopen’, vanwege de verslechterde marktomstandigheden. Dit beeld werd in Nederland bevestigd door het bericht dat de uitzendmarkt in de afgelopen weken met 2% is gekrompen. Het bedrijf verloor 4,2% naar een koers van €45,69.

Staalproducent ArcelorMittal sloot de rij in de AEX met -5,5% op €14,56 en sleepte midkapper AMG mee (-5,1% op €25,52).

Chipmachinefabrikant ASML levert 1% in op €183,92, ondanks een koopadvies door de Franse bank Société Générale.

Defensief

Veel defensieve aandelen houden het hoofd wel boven water. KPN eindigde met een plus van 1,7% (€2,70) bovenaan.

Shell schommelde de hele dag rond het slot van maandag, maar wist uiteindelijk nog 0,1% te winnen op €28,80. De Britse vermogensbeheerder Sarasin heeft zijn belang verkleind, omdat de olie- en gasmaatschappij te weinig doet om aan de klimaatafspraken van Parijs te voldoen.

Midkapper BAM herstelde een bescheiden 1,9% naar €3,06. Maandag ging het bouwbedrijf hard onderuit op een winstwaarschuwing. Eurocommercial Properties maakte er ook een mooie dag van met 1,1% winst en €24,12 als slotstand. In de AEX-index was branchegenoot Unibail-Rodamco-Westfield met +1% op €132,20 ook een van de weinige stijgers.

Smallcap Sif won nog eens 5% voor €13, na de koerssprong maandag in reactie op het binnenslepen van een grote order voor de levering van funderingsbuizen voor een Amerikaans windmolenpark.

Vivoryon, het voormalige Probiodrug, klom op de lokale markt 10,1% naar €5,99. De Duitse branchegenoot Morphosys betaalt €15 miljoen voor een minderheidsbelang en het exclusieve recht op een licentie op een oncologische behandeling van Vivoryon. Telecombedrijf VEON won 1,1% naar €2,82 dankzij een koopadvies van Bank of America Merrill Lynch.

