’Knikkende knieën’ op Amsterdamse beurs

De AEX-index gaat lunchen met een verlies van 0,7%, en een stand van 565,5 punten. De Midkap-index raakt zelfs 1,5% kwijt, op een stand van 787,3 punten rond het middaguur. Ook elders in Europa kleuren de koersenborden rood: -0,7% voor de CAC-40 in Frankrijk, 1,4% verlies voor de Duitse DAX en 0,4% lagere koersen voor de Londense FTSE100. Ook de Amerikaanse beurzen lijken lager te gaan openen.

Powell

„De beurzen staan natuurlijk nog op hoge niveaus, maar hebben nu knikkende knieën”, zegt ING-handelaar Gert Berendse. Maar na het veel te goede banenrapport in de VS van vrijdag, wordt de kans groter ingeschat dat Powell en de zijnen later deze maand toch geen renteverlaging doorvoeren. Morgen spreekt de Fed-baas in het Congres, en komen de notulen naar buiten van de vorige rentevergadering. „Als de verwachte renteverlaging er toch niet komt, kan de beurs zo een procent inleveren”, schat de ING-handelaar in.

„Daarnaast zit de schrik er goed in na winstwaarschuwingen van Danske Bank, Volvo-moeder Geely en chemiereus BASF”, merkt Berendse op. Beleggers hopen dat de slechte resultaten in het komende cijferseizoen beperkt blijven tot de industrie, maar deze waarschuwingen wijzen dus op iets anders.

Handelsoorlog

BASF wijst vooral op de gevolgen van de handelsoorlog. Verfproducent AkzoNobel en speciaalchemiebedrijf DSM verliezen 1,4%, onder invloed van tegenvaller bij BASF.

Bij de Nederlandse fondsen staat bodemonderzoeker Fugro met -7,6% onderaan. „Een branchebrede ontwikkeling”, aldus Berendse.

De Amerikaanse bank Goldman Sachs heeft zijn advies voor Randstad radicaal gewijzigd van ’kopen’ naar ’verkopen’, vanwege de verslechterde marktomstandigheden. Dit beeld werd in Nederland bevestigd door het bericht dat de uitzendmarkt in de afgelopen weken met 2% is gekrompen. Het bedrijf verliest 6% op de beurs.

Staalproducent ArcelorMittal gaat 4,7% omlaag en sleept midkapper AMG mee (-4,5%).

Chipmachinefabrikant ASML levert 1,3% in, ondanks een koopadvies door de Franse bank Société Générale.

Defensief

Veel defensieve aandelen houden het hoofd wel boven water. KPN staat met een plus van 1,1% bovenaan.

Shell schommelt rond het slot van maandag, en staat bij de lunch 0,1% in de min. De Britse vermogensbeheerder Sarasin heeft zijn belang verkleind, omdat de olie- en gasmaatschappij te weinig doet om aan de klimaatafspraken van Parijs te voldoen.

Midkapper BAM herstelt een bescheiden 1,4%. Maandag ging het bouwbedrijf hard onderuit op een winstwaarschuwing.

Bekijk ook: Bouw holt van crisis naar crisis

Smallcap Sif wint nog eens 4,2%, na de koerssprong maandag in reactie op het binnenslepen van een grote order voor de levering van funderingsbuizen voor een Amerikaans windmolenpark.

Vivoryon, het voormalige Probiodrug, klimt op de lokale markt 8,6%. De Duitse branchegenoot Morphosys betaalt €15 miljoen voor een minderheidsbelang en het exclusieve recht op een licentie op een oncologische behandeling van Vivoryon. Telecombedrijf VEON wint 5% dankzij een koopadvies van Bank of America Merrill Lynch.

Volg de beurs op de voet met de DFT Koersen-app. Download hier voor iPhone of voor Android