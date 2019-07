Slechter macro- en rentebeeld raakt AEX

De Nederlandsche Betaal- en Wisselmaatschappij beschikt sinds begin dit jaar over nieuwe kantoorruimte op het Beursplein 5. Ter ere daarvan luidde algemeen directeur Joost Derks de gong. Ⓒ Greta Vos AEX 564.77 -0.81 %

Het verlies voor de AEX liep in de loop van de ochtend verder op. Het verslechterde renteperspectief in de VS en enkele winstwaarschuwingen door buitenlandse bedrijven drukten het sentiment. Vooral Randstad en ArcelorMittal hadden het zwaar.