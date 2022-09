Record-opbrengst tijdens galadiner voor genezing diabetes type 1

Het begon meteen goed met een video van DON-oprichter Maarten de Gruyter, vastgoedman bij Boelens de Gruyter in Amsterdam. In hun smokings en lange jurken zagen de 650 gasten aan de dinertafels op grote schermen hoe hij in een helikopter stapte. Even later ging een gordijn open en achter een enorme glazen wand kwam een heli aanvliegen. Iemand sprong eruit, het water in, om opgevist te worden door de bemanning van een rubberboot. En daar kwam Maarten in een kletsnatte smoking onder luid gejuich de zaal in.

Een drijfnatte Maarten de Gruyter (m.) met presentatoren Klaas van Kruistum en Tooske Ragas. Ⓒ Foto De Telegraaf

Voorzitter Peter Frans Pauwels, niet alleen mede-oprichter van TomTom maar ook mede-eigenaar van HeliCentre, nam op het podium een koffertje van Maarten aan: ,,Hierin zit het onderzoeksvoorstel, waarvoor we €1 miljoen nodig hebben”, zei Pouwels. ,,Want de overheid heeft genezing van Diabetes type 1 niet op zijn radar staan. Dat moeten we zelf doen.” Presentatrice Tooske Ragas zei: ,,Ik begrijp dat jullie even aan het idee moeten wennen”, en de eerste gang van cateraar Famous Flavours werd uitgeserveerd.

Gaandeweg de gezellige avond bleek dat menigeen die bij de stichting betrokken is, iemand met diabetes in zijn of haar omgeving heeft: een kind, een ander familielid, een partner. Emotionele verhalen kwamen voorbij en al voor de veiling kwam op de schermen ook de tussenstand voorbij: €430.000. ,,De opbrengst van de tafels”, wist Bernard Mulder, directeur van consortium RegMed XB, met meerdere universiteiten.

Prof.dr. Eelco de Koning met het implantaat. Ⓒ Foto Karen Kaper

,,We werken nu aan een implantaat, waarin insuline producerende cellen worden verpakt”, zei LUMC-onderzoeker Eelco de Koning. Uiteindelijk wordt toegewerkt naar een oplossing met stamcellen, die alle diabetespatiënten kan helpen. ,,Over een jaar of drie kunnen we de ernstigste patiënten helpen”, zei De Koning. ,,Want zij zullen eerder genoegen nemen met de risico’s die in het begin nog aan de behandeling zijn verbonden. Zo komen we steeds dichter bij hulp voor álle patiënten.”

Hans en Dorothée van Veggel. Ⓒ Foto Karen Kaper

Dat begrepen de bieders in de zaal goed. Een absolute glansrol was weggelegd voor veilingmeester Frits Sissing, die het grootste deel van opbrengst binnenhamerde. Twee keer een diner met concert van zangeres Do voor €37.500. Een cruise langs de Franse zuidkust, op het schip van de Amsterdamse makelaar Jan Wieger van der Linden: twee keer voor €42.500. Een safari in Zambia ging voor een fraai bedrag naar vastgoedman Hans van Veggel, een skybox voor het optreden van Coldplay op 16 juli 2023 in de ArenA ging weg voor €55.000 en spontaan bood Van der Linden ook zíjn skybox aan: weer €50.000!

Het brengt een oplossing voor de diabetes-patiënten sneller in beeld.