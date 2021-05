Tech onder druk op lagere beurs in Hongkong

De stemming daar werd gedrukt door opmerkingen van de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen. Yellen, die voorheen voorzitter was van centralebankenkoepel Federal Reserve (Fed), zei dat de rentes mogelijk sneller omhoog moeten om oververhitting van de Amerikaanse economie te voorkomen.

De Fed heeft zelf steeds gezegd tot 2024 geen rentestap te verwachten. Yellen zwakte haar uitspraken later af en verklaarde geen hogere rente te voorspellen of aan te bevelen.

De handel in de Aziatische regio verliep verder zeer rustig. De grote financiële markten in Japan en China zijn nog altijd gesloten vanwege een lange vakantieperiode. Ook in Zuid-Korea hadden beleggers een vrije dag. In Tokio en Shanghai gaan de beurzen donderdag weer open.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,5 procent in de min. De technologiebedrijven stonden onder druk in navolging van de flinke verliesbeurt van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq. Het Chinese webwinkelconcern Alibaba en technologiebedrijf Tencent, die beide een notering hebben in Hongkong, verloren 2,3 procent en 1,6 procent. De All Ordinaries in Sydney klom 0,4 procent onder aanvoering van de Australische banken en energiebedrijven.