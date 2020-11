Chinese stekkerauto Aiways nu ook te koop in Nederland

De Aiways U5 heeft een standaard en een premium model. Ⓒ ANP/HH

Shangrao - De Chinese elektrische auto Aiways wordt vrijdag gelanceerd in Nederland, is direct te bestellen en de eerste paar honderd wagens kunnen nog voor eind van het jaar geleverd worden. De introductie komt nog geen jaar nadat de start-up zijn eerste auto in eigen land afleverde.