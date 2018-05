Nieuwe spaartaks meteen onder vuur

Sinds de aangifte over 2017, die we dit jaar deden, wordt de belasting over vermogen anders berekend. Hoe meer vermogen je hebt, hoe meer rendement de fiscus denkt dat je maakt en hoe meer belasting je betaalt.

Maar volgens Jurgen de Vries van de bond is de nieuwe heffing nog altijd te hoog. „Als je een ton spaargeld hebt, rekent de fiscus met een rendement van 2,87 procent. Probeer maar eens een bank te vinden die je zo’n rente geeft.”

Bekijk ook: Aangepaste spaartaks ook voor de rechter