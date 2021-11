Duurste tweet ooit? Elon Musk twittert zichzelf miljarden armer

Musk, grootaandeelhouder met een belang van circa 17%, zag maandag al $15 miljard van zijn vermogen verdampen nadat het aandeel Tesla uit de bocht vloog. Op dinsdag dook de koers van de elektrische automaker opnieuw omlaag, waardoor Musks rijkdom nog eens met $10 miljard achteruit ging. Toch heeft hij bepaald nog geen reden tot klagen, met in totaal nog $323 miljard aan vermogen na de prachtige rit omhoog in de afgelopen maanden.

Bij zijn persoonlijke Twitter-account vroeg Musk dit weekend aan zijn volgers om te stemmen over de mogelijke verkoop van 10% van zijn belang in Tesla. Een ruime meerderheid van bijna 60% gaf aan deze stap te ondersteunen. Het is echter onduidelijk of de Tesla-topman hier ook echt gehoor aan gaat geven.

Discussie

De Twitter-actie van Musk is ingegeven door de opgelaaide discussie in de VS over het zwaarder belasten van het aandelenbelang bij de superrijken. De Tesla-topman, die voor zijn werkzaamheden geen salaris ontvangt, kan daardoor een flinke aanslag tegemoet zien als nieuwe wetgeving er doorkomt.

Musk heeft al een verleden met opmerkelijk Twitter-gedrag. Zo kondigde hij al eens via sociale media aan om zijn bedrijf van de beurs te willen halen. In reactie werd de Tesla-baas op de vingers getikt door beurswaakhond SEC vanwege de misleiding van zijn aandeelhouders.

Andere partijen die een belang hebben in Tesla hebben, zullen bepaald niet gelukkig zijn met de stap van Musk om de verkoop van 10% van zijn belang in de elektrische automaker in stemming te brengen. Zo zag pensioenfonds ABP, dat bijna 800 aandelen heeft in Tesla, op papier ongeveer $100.000 in waarde verdampen door de stevige averij bij Tesla.