Steenkolencentrales RWE en Uniper vangen bot met schadeclaim tegen sluiting

Dat heeft een Duitse rechtbank donderdag in Keulen bepaald, waar de partijen hun zaak hadden bepleit.

De rechtbank heeft besloten dat de twee bedrijven hun zaken moeten stoppen. Ze waren ingediend bij het arbitragetribunaal van de Wereldbank.

Milieuactivisten

De uitspraak is steun in de rug voor milieuactivisten die hadden gewaarschuwd dat het Energiehandvest van de Verenigde Naties door grote vervuilers zou kunnen worden gebruikt om de overgang naar schone energie te vertragen.

Volgens de regels van de Europese Unie kunnen landen die in het blok zijn gevestigd, dit soort arbitrageprocedures tegen een EU-lidstaat niet starten op grond van dit verdrag, aldus de rechter in Keulen.

Miljardenvergoeding

Tegen de uitspraak kan beroep worden aangetekend.

RWE klaagde in februari 2021 de Staat der Nederlanden aan. Die oordeelde dat RWE’s centrale in de Eemshaven tegen 2030 dicht moest. Dat was vijftien jaar na opening, en ruim voor de economische einddatum.

Het grootste nutsbedrijf van Duitsland voerde voor zijn schadeclaim aan dat de Nederlandse regering de sector juist heeft uitgenodigd om kolencentrales te bouwen. De compensatie vinden de bedrijven onvoldoende.

Uniper spande in april 2021 een rechtszaak aan met een soortgelijk argument voor zijn productielijn op steenkool die het in 2016 opende op de Maasvlakte. De energiegigant liet in augustus officieel zijn arbitrageclaim vallen. Uniper zegt niet te reageren op de uitspraak.

„Het is nu aan de twee bedrijven om te beslissen wat ze gaan doen”, stelt een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Klimaat en Energie tegen Bloomberg.