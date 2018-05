Huur buiten Randstad stijgt tot recordhoogte

Dat blijkt uit cijfers van Pararius, een onlineplatform voor huuraanbod in Nederland. De grootste groei werd gemeten in Zoetermeer. Daar groeide het gemiddelde huurbedrag per vierkante meter per maand met 20,8 procent. In middelgrote steden buiten de Randstad stegen de prijzen ook flink. In Apeldoorn bedroeg de stijging 20,2 procent, in Amersfoort 15,4 procent en in Roosendaal 14,1 procent.

Op de kaart hieronder staat de huurstijging in jouw provincie. Niet (goed) te zien? Klik dan hier.

De cijfers van Pararius zijn gebaseerd op 10.671 woningen die in het afgelopen kwartaal via het bedrijf werden verhuurd. De stijgende huurprijzen zijn volgens Pararius het resultaat van een vraag die sneller toeneemt dan het aanbod.