Hedgefondsmanager maakt overstap naar BoE

Hall heeft ruime ervaring in de financiële wereld. Eerder was hij nog actief als partner bij de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs. Hall vervangt Martin Taylor die na een dienstverband van zeven jaar is afgezwaaid.

De BoE heeft momenteel de handen vol aan het stabiliseren van het financiële systeem. Naast de coronacrisis stelt ook een dreigende harde Brexit de gemoederen flink op de proef.

Komende donderdag staat er een rentebesluit van de BoE op de agenda. Naar verwachting gaat de Britse geldkraan verder open met een verruiming van het opkoopprogramma.