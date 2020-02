Kroonprins aan zet bij Heineken

Scheidend ceo Jean-Francois Boxmeer (r) samen met Freddy Heinekens’ dochter Charlene en haar man Michel. Ⓒ foto ANP

Het is geen verrassing dat Dolf van den Brink, de huidige baas van Heineken in Azië de nieuwe topman van Heineken wordt en Jean Francois van Boxmeer opvolgt. Van den Brink was al jaren de gedoodverfde kroonprins, al mocht je dat bij Heineken nooit uitspreken.