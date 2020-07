Hoekstra: verkoopverbod voor aandelenbonus bankiers

Het is niet ongebruikelijk dat personeel een deel van hun vaste salaris in aandelen uitbetaald krijgen. Daarmee worden ze extra beloond als het goed gaat met het bedrijf en dat daardoor meer waard wordt.

Hoekstra wil voorkomen dat de financiële sector zich door dit beloningsbeleid te veel richt op de korte termijn en medewerkers snel de winst op hun aandelenpakket verzilveren. Daarom legt hij nu in de wet vast dat de medewerkers hun aandelen pas na vijf jaar mogen verkopen.

Verplichting

Voor bestuurders van bedrijven is op dit moment in gedragsregels al vastgelegd dat ze hun aandelen vijf jaar vast moeten houden. Maar het is aan bedrijven zelf of ze die regels ook omarmen. Met de wet komt er nu in de financiële sector een verplichting om daadwerkelijk de aandelen vast te houden, die bovendien gaat gelden voor alle werknemers en niet alleen de bestuurders.