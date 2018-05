Benzineprijs stijgt op conflict VS-Iran

De zogeheten futureprijzen voor termijncontracten, voor latere levering van Brentolie, dipten direct na de aankondiging van president Trump dat hij vanavond een besluit neemt over eventuele nieuwe sancties tegen producent Iran. Dat is een van de grootste Opec-karteldeelnemers in ruwe olie.

Sancties zouden beteken dat ook landen die handel drijven met de VS de olie uit Iran vanaf vanavond niet kunnen accepteren.

Trump hekelt de oude Amerikaanse regeling afgesloten onder president Obama met Iran, waarbij economische sancties tegen het land werden afgebouwd in ruil voor het stoppen van het kernenergieprogramma door Iran.

Volgens Israël en Trump is van afbouw van het kernwapenprogramma geen sprake en vervallen alle afspraken met Iran, zo dreigde de minister.

Wereldwijd wordt er bij het Witte Huis op aangedrongen een vorm van het oude akkoord overeind te houden. Maar de Amerikanen lijken volgens waarnemers niet van zins van koers te veranderen.

Europese leiders hopen op enige uitstel zodat partijen kunnen onderhandelen om een blokkade van de oliestroom uit Iran te voorkomen.

Het Iraanse staatsoliebedrijf NIOC is niet onder de indruk. Het werkt al veertig jaar met sancties, stelt olie-staatssecretaris Zamani-nia.

Winst genomen

WTI-olie stond dinsdag rond 10:30 uur 1,4%, tot onder de grens van $70 per vat van 150 liter. Maandag steeg de prijs voor ruwe olie nog tot het hoogste niveau sinds 2014.

Na de aankondiging begonnen handelaren winst van tafel te halen, wachtend op het besluit van het Witte Huis.

Europese Brent-olie zakte dinsdag in prijs in hetzelfde tempo terug, maar bleef net boven de $75 per vat.

In Nederland blijven de benzine-, diesel- en lpg-prijzen dinsdag met enkele centen stijgen. Die trend zet al dagen door. Een liter Euro95 kost nu €1,748 als adviesprijs, lokaal kunnen pomphouders de prijs aanhouden.

Alleen het tarief van superbenzine bleef vlak volgens cijfers van United Consumers, een belangenorganisatie.