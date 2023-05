Turkse centrale bank grijpt in om munt te steunen

De belangrijkste graadmeter van de beurs van Istanbul, the BIST-100, viel maandag aanvankelijk bijna 7% terug. Daarna trad een automatische ’noodrem’ in werking om paniekverkopen te voorkomen. Tegen het eind van de middag was het verlies teruggebracht naar bijna 4%.

Opiniepeilingen voorafgaand aan de verkiezingen, leken erop te wijzen dat een eind zou komen aan het bewind van Erdogan. De Turkse president haalde zondag echter ruim 49% van de stemmen en is favoriet in de tweede en beslissende ronde. Veel beleggers hadden gehoopt op een nieuwe koers met minder overheidsingrijpen.

Ingrepen

De waarde van de Turkse lira zakte maandag met 0,4% tegenover de Amerikaanse dollar tot het laagste niveau in twee maanden, op 19,65 lira per dollar. Dat de daling niet zwaarder uitvalt, is volgens bronnen van persbureau Bloomberg te danken aan ingrepen van de Turkse centrale bank. Het afgelopen jaar heeft de lira een derde van zijn waarde verloren tegen de dollar en euro. Ten opzichte van twee jaar geleden bedraagt het verlies zo’n 50%.

De afgelopen zestien maanden heeft de Turkse centrale bank bijna 177 miljard dollar gestoken in interventies om de Turkse lira niet nog verder te laten wegzakken, heeft Bloomberg berekend. Door die interventies zijn de reserves van de centrale bank bijna uitgeput en staat de Turkse munt op een „onhoudbaar hoog niveau”, zo citeert het persbureau valauta-expert Nick Stadtmiller van Global Advisors in New York.

De Turkse munt is de afgelopen jaren tot een recorddiepte gedaald, terwijl de inflatie in het land erg hoog is. Dat komt voor een groot deel door de onorthodoxe ideeën rond rentes en prijsstijgingen die Erdogan aanhangt. Onder Erdogan, die zijn grip op de centrale bank verstevigde, ging de rente juist omlaag om de torenhoge inflatie in te dammen. Normaal gesproken wordt de rente verhoogd om de inflatie te beteugelen.

Waardedaling

Zijn grote uitdager Kemal Kilicdaroglu heeft kiezers beloofd de centrale bank weer gangbaar monetair beleid te laten uitvoeren. Echter, ook bij een overwinning van Kilicdaroglu is een verdere waardedaling van de lira mogelijk omdat de munt dan mogelijk niet meer wordt gesteund door ingrepen van de overheid. En als de centrale bank zijn onafhankelijkheid terugwint, begint deze waarschijnlijk met renteverhogingen die de economische groei remmen.