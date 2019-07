Wereldhave verlaagt winstverwachting

Wereldhave rekent nu op een direct resultaat per aandeel van 2,75 tot 2,80 euro. Dat was eerder 2,75 tot 2,85 euro per aandeel. In de eerste helft van dit jaar bedroeg het totaal resultaat van de onderneming een min van 59,3 miljoen euro tegen een plus van 30,4 miljoen euro een jaar eerder. Het direct resultaat per aandeel is 1,44 euro. De dividendprognose voor 2019 blijft onveranderd op 2,52 euro per aandeel.

Wereldhave spreekt in het handelsbericht van solide prestaties in Nederland en België, maar in Frankrijk is de markt uitdagend. De gemiddelde bezettingsgraad van de winkelcentra was aan het einde van juni 95,6 procent, tegen 96,3 eind 2018.

Nieuwe topman

De vastgoedinvesteerder kondigde verder aan dat tijdens de tweede helft van dit jaar de strategie onder de loep wordt genomen, in nauw overleg met de raad van commissarissen. De uitkomst van dat strategisch onderzoek wordt op 7 februari naar buiten gebracht, samen met de resultaten over heel 2019.

Op 1 augustus krijgt Wereldhave een nieuwe topman, Matthijs Storm. Hij volgt Dirk Anbeek op die eerder dit jaar opstapte en op interimbasis werd opgevolgd door Herman van Everdingen. Eerder deze maand gaven de aandeelhouders groen licht voor de benoeming van Storm.