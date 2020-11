Edith van Schie. Ⓒ Eigen foto

Wij hebben een medewerker die de kantjes er vanaf loopt terwijl we – zéker in de huidige tijd – mensen nodig hebben die zich ten volle inzetten. Ik ben nu een ontslagdossier aan het aanleggen met daarin een aantal recente en minder recente officiële waarschuwingen. Welke waarschuwingen uit het verleden tellen nu nog mee in een ontslagprocedure?