Medewerkers FNV leggen bij eigen vakbond werk neer om hoger loon

Volgens FNV-bestuurder Judith Westhoek, die namens het personeel van de bond onderhandelt over de lonen, zou FNV zijn eigen mensen namelijk een hogere loonsverhoging moeten geven. „FNV’ers hebben net zo goed recht op eerlijke cao-afspraken die passen bij deze tijd”, laat ze weten.

Slecht bereikbaar

De staking duurt dinsdag naar verwachting de hele dag. Westhoek denkt dat er verspreid over het land FNV-medewerkers meestaken. Daardoor zou de kans aanwezig zijn dat de bond op dinsdag slecht of niet bereikbaar is. Geplande stakingen in andere sectoren gaan wel gewoon door.