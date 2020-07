’AEX opent hoger door hoop op coronavaccin’

Volgens Amerikaanse wetenschappers heeft het coronavaccin van Moderna in de eerste testfase bij alle 45 proefpersonen voor antistoffen gezorgd. Daarnaast hebben de proefpersonen geen last gehad van noemenswaardige neveneffecten. Het vaccin wordt momenteel in fase 2 getest bij 120 vrijwilligers. Op 27 juli wil het bedrijf fase 3 starten, waarbij het vaccin getest wordt op 30.000 mensen om te zien welke neveneffecten er optreden.

Chipmachinemaker ASML wist in het tweede kwartaal de omzet en winst op te voeren te midden van de coronacrisis. Ook over de rest van het jaar is het Veldhovense bedrijf uitermate optimistisch, mede dankzij de verschuiving naar thuiswerken. Topman Peter Wennink rekent op verdere omzetgroei in het derde kwartaal en heel het jaar, afgaande op de stijgende vraag naar geheugenchips.

De coronacrisis blijft de resultaten van TomTom daarentegen onverminderd hard raken. De navigatiedienstverlener zag de omzet in het afgelopen kwartaal met 41 procent dalen en leed een verlies van 62 miljoen euro. Volgens topman Harold Goddijn laten de operationele inkomsten wel herstel zien na het dieptepunt in april, maar hij waagde zich niet aan voorspellingen voor het hele jaar vanwege de grote financiële onzekerheden.

De meeste Europese beurzen deden dinsdag een stap terug. De AEX-index sloot 1,1 procent lager op 572,51 punten en de MidKap verloor 0,6 procent tot 767,90 punten. Frankfurt en Parijs zakten tot 1 procent. Londen won 0,1 procent. Wall Street zag de winsten tegen het slot van de sessie oplopen. De Dow-Jonesindex eindigde uiteindelijk 2,1 procent hoger op 26.642,59 punten. De brede S&P 500 won 1,3 procent en techbeurs Nasdaq steeg 0,9 procent.

De euro noteerde ongewijzigd op 1,1399 dollar. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,4 procent tot 40,46 dollar. Brentolie kostte ook 0,4 procent meer, op 43,09 dollar per vat.