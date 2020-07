Damrak bouwt winst uit op hoop coronavaccin

Rond 14.15 uur stond de AEX-index 1,7% hoger op 582,3 punten. De AMX steeg 1,3% naar 777,4 punten. Kleintjesbeurs AScX steeg 2,1%.

De koersenborden in Londen (+1,8%), Parijs (+2,2%) en Frankfurt (+1,8%) kleurden eveneens groen. De Spaanse beurs bleef duidelijk achter.

Beleggers waren positief dankzij hoopvolle ontwikkelingen rond een coronavaccin van het Amerikaanse biotechbedrijf Moderna. Volgens wetenschappers heeft het coronavaccin in de eerste testfase bij alle 45 proefpersonen voor antistoffen gezorgd. Ook een medicijn van AstraZeneca zet stappen.

,,De kans op een vaccin of medicijn tegen het coronavirus brengt geloof in de markt; wat een bredere winst geeft dan alleen in medicijnmakers”, zegt beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital. ,,Maar er is weinig concreets nog. De hoop vertaalt zich naar de aankoop van aandelen die eerst achterbleven, zoals ArcelorMittal, terwijl techbedrijven die het erg goed deden worden afgebouwd.”

Op Wall Street eindigde de Dow Jones-index dinsdagavond 2,1% in het groen, en gaf de Japanse Nikkei rugwind tot 1,6% winst. De stemming onder beleggers was positief dankzij een uitspraak van de Amerikaanse centrale bankier Brainard dat extra miljardeninjecties wellicht nodig zijn.

Futures voor opening om 15.30 staan tot 1,1%. Apple staat voorbeurs op winst: het won een rechtsprocedure tegen de Europese Commissie en hoeft $13 miljard aan belastingen niet te betalen. ING-investment manager Simon Wiersma ziet een een sterker dan verwachte stijging van het vertrouwen van het Amerikaanse midden- en kleinbedrijf in de NFIB-index.

Op de agenda staan kwartaalresultaten van Bank of New York Mellon, United Health Group, US Bancorp en Goldman Sachs. Andere richtpunten zijn de inkoopmanagersindex van de regio New York, de industriële-productiecijfers en het ’Beige Book’ van de Federal Reserve.

De euro werd 0,3% meer waard. Brentolie liep 1,4% in prijs op: $43,50 per vat. Het American Petroleum Institute meldde een afname van de olievoorraad. Bloomberg meldt dat oliekartel OPEC en bondgenoten vandaag toch bij de bestaande productiebeperking bijven.

Galapagos koploper in AEX

In de AEX versterkte Galapagos zijn koppositie met een winst van 5,8%. Het biotechconcern herstelde daarmee van de koersdreun van 4,4% op dinsdag. Volgens analist Jos Versteeg (InsingerGilissen) moeten beleggers in Galapagos tegen een stootje kunnen, gezien de grillige koersbewegingen van het aandeel.

Chemicaliëndistributeur IMCD werd 3,5% meer waard.

Betalingsdienstverlener Adyen steeg 4%. Staalfabrikant ArcelorMittal (+3,4%) profiteerde van een koopadvies van zakenbank Goldman Sachs, inclusief een koersdoel van €14.

Na ochtendverlies, herstelden veel financials zich. Verzekeraar NN (+0,1%) hervond zich, ook Aegon (+0,5%), het meestverhandelde aandeel ING (+2,2%) en ABN Amro (+0,5%) werden in de middag opgepikt.

ASML leverde 0,8% in. De chipmachinefabrikant uit Veldhoven wist in het tweede kwartaal de winst op te voeren te midden van de coronacrisis. Ook voor de rest van het jaar is ASML optimistisch. Maar de omzet in het afgelopen kwartaal was iets onder de verwachting van analisten. Het orderboek van ASML werd eveneens minder dik. Voormalig zusterbedrijf ASMI won juist 1%. ASML verloor door een verklaarbare omzetdaling, die in het derde kwartaal wordt ingelopen, aldus zakenbank KBC.

In de AMX-index waren luchtvaartconcern Air France KLM (+4,5%) en verlichtingsproducent Signify (+2,2%) de grootste stijgers. Vastgoedfonds WDP (-1,4%) was daarentegen de grootste achterblijver bij de middelgrote fondsen.

TomTom: verbetering zichtbaar na dieptepunt

Bij de smallcapfondsen ging TomTom 9,4% vooruit. ING noemde zijn kwartaalresultaten ’geruststellend’. De navigatiedienstverlener is wel hard geraakt door de coronacrisis, maar volgens topman Harold Goddijn is er inmiddels een verbetering zichtbaar. TomTom zag de omzet in het afgelopen kwartaal met 41% dalen en leed een verlies van €62 miljoen. Volgens Goddijn laten de operationele inkomsten herstel zien na het dieptepunt in april, maar hij waagde zich niet aan voorspellingen voor het hele jaar.

Automatiseerder ICT Group (+1,1%) heeft Esprit Management & IT Services overgenomen. Dat bedrijf is actief in de ontwikkeling van technische software en rekruteringsdiensten op het gebied van technische automatisering. Het in 1999 opgerichte Esprit heeft meer dan twintig mensen in dienst en is goed voor een jaaromzet van ongeveer €2 miljoen.

Biotechbedrijf Vivoryon (+2,5%) heeft de eerste patiënt ingeschreven voor een fase 2b Alzheimer-studie. De studie zal de veiligheid en de doeltreffendheid van Vivoryon’s belangrijkste kandidaatmedicijn, varoglutamstat (PQ912), evalueren bij circa 250 patiënten met de ziekte van Alzheimer in Nederland, Duitsland en Denemarken.

Jaarverlies voor Oranjewoud

Het lokaal genoteerde Oranjewoud heeft vorig jaar voor het eerst in jaren verlies geleden. Het moederconcern van bouwbedrijf Strukton en ingenieursbureau Antea Group moest vooral financieel bloeden vanwege een aantal onderhoudscontracten met ProRail. Ook problemen met een grote Deense opdracht voor een railverkeersmanagementsysteem zetten het resultaat onder druk.

Onder de streep resteerde voor Oranjewoud over 2019 een min van €3,9 miljoen. Dit betekende het eerste verlies in vijf jaar voor de onderneming. De omzet kwam uit op €2,4 miljard. In de eerste vijf maanden van dit jaar was volgens topman Gerard Sanderink sprake van een fractionele daling van de inkomsten en een positief resultaat. In het aandeel Oranjewoud was vanochtend nog niet gehandeld.

Tie Kinetix (+5,8%) lijkt vooralsnog weinig last te hebben van de coronacrisis. Het softwarebedrijf meldde in een tussentijdse handelsupdate dat de vraag naar diensten en de orderinstroom zich volgens verwachting ontwikkelen. Tie Kinetix sloot het afgelopen kwartaal af met een omzet van €4,6 miljoen. In de eerste helft van 2020 ging het om €8,7 miljoen. Het bedrijfsresultaat in het voorbije kwartaal bedroeg €895.000 en €1,2 miljoen voor de eerste helft van dit jaar.

