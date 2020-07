TomTom hard vooruit op hogere beurs

Na tien minuten handelen stond de AEX-index 0,8% hoger op 576,9 punten. De AMX steeg 0,5% naar 771,7 punten.

Beleggers waren positief dankzij hoopvolle ontwikkelingen rond een coronavaccin van het Amerikaanse biotechbedrijf Moderna. Volgens Amerikaanse wetenschappers heeft het coronavaccin in de eerste testfase bij alle 45 proefpersonen voor antistoffen gezorgd. Daarnaast hebben de proefpersonen geen last gehad van noemenswaardige neveneffecten. Het vaccin wordt momenteel in fase 2 getest bij 120 vrijwilligers. Op 27 juli wil het bedrijf fase 3 starten, waarbij het vaccin getest wordt op 30.000 mensen om te zien welke neveneffecten er optreden.

Elders zaten de aandelenmarkten eveneens in de lift. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 1,6% hoger. De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting 0,6% tot 1,1% in de plus. Op Wall Street eindigde de Dow Jones-index dinsdagavond 2,1% in het groen. Techbeurs Nasdaq steeg 0,9%. De stemming onder beleggers was positief dankzij een uitspraak van de Amerikaanse centrale bankier Lael Brainard dat extra miljardeninjecties in de markt wellicht nodig zijn vanwege de coronacrisis.

In de AEX was ArcelorMittal de koploper met een winst van 3,2%. De staalfabrikant profiteerde van een koopadvies van zakenbank Goldman Sachs, inclusief een koersdoel van €14.

Vastgoedfonds Unibail ging 2,3% omhoog. Betalingsdienstverlener Adyen werd 2,2% meer waard.

ASML (+0,8%) wist in het tweede kwartaal de omzet en winst op te voeren te midden van de coronacrisis. Ook voor de rest van het jaar is de chipmachinefabrikant uit Veldhoven optimistisch, mede dankzij de verschuiving naar thuiswerken. Topman Peter Wennink rekent op verdere omzetgroei in het derde kwartaal en heel het jaar, afgaande op de stijgende vraag naar geheugenchips.

In de AMX was bodemonderzoeker Fugro (+1,7%) de grootste stijger. Handelshuis Flow Traders (-0,7%) bleef daarentegen iets achter bij de middelgrote fondsen.

Bij de smallcapfondsen ging TomTom 5,4% vooruit. De navigatiedienstverlener is hard geraakt door de coronacrisis, maar volgens topman Harold Goddijn is het ergste achter de rug. TomTom zag de omzet in het afgelopen kwartaal met 41% dalen en leed een verlies van €62 miljoen. Volgens Goddijn laten de operationele inkomsten wel herstel zien na het dieptepunt in april, maar hij waagde zich niet aan voorspellingen voor het hele jaar vanwege de grote financiële onzekerheden.

Automatiseerder ICT Group (+0,3%) heeft Esprit Management & IT Services overgenomen. Dat bedrijf is actief in de ontwikkeling van technische software en rekruteringsdiensten op het gebied van technische automatisering. Het in 1999 opgerichte Esprit heeft meer dan twintig mensen in dienst en is goed voor een jaaromzet van ongeveer €2 miljoen. Hoeveel geld ICT voor het bedrijf betaalt, is niet naar buiten gebracht.

Jaarverlies voor Oranjewoud

Het lokaal genoteerde Oranjewoud heeft vorig jaar voor het eerst in jaren verlies geleden. Het moederconcern van bouwbedrijf Strukton en ingenieursbureau Antea Group moest vooral financieel bloeden vanwege een aantal onderhoudscontracten met ProRail. Ook problemen met een grote Deense opdracht voor een railverkeersmanagementsysteem zetten het resultaat onder druk. Onder de streep resteerde voor Oranjewoud over 2019 een min van €3,9 miljoen. Dit betekende het eerste verlies in vijf jaar voor de onderneming. De omzet kwam uit op €2,4 miljard. In de eerste vijf maanden van dit jaar was volgens topman Gerard Sanderink sprake van een fractionele daling van de inkomsten en een positief resultaat.

Tie Kinetix (+5,8%) lijkt vooralsnog weinig last te hebben van de coronacrisis. Het softwarebedrijf meldde in een tussentijdse handelsupdate dat de vraag naar diensten en de orderinstroom zich volgens verwachting ontwikkelen. Tie Kinetix sloot het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar, de periode 1 april tot en met 30 juni, af met een omzet van €4,6 miljoen. In de eerste helft van 2020 ging het om €8,7 miljoen. Het bedrijfsresultaat in derde kwartaal bedroeg €895.000 en €1,2 miljoen voor de zes maanden tot en met 30 juni.