Trage groei duwt euro tot bodem 2018

De euro kwam dinsdag dieper onder de $1,20-grens na een 0,4% daling tot $1,1878.

Dat is gunstig voor kopers van goederen in Europa en vakantiegangers van buiten de eurozone. Voor Europeanen worden aankopen buiten het gebied van negentien landen met de euromunt juist duurder.

De groei van de economie zakte dit jaar in het hele gebied naar gemiddeld 0,4%.

Over de eerste twee kwartalen is de bedrijvigheid afgevlakt. Een belangrijke maatstaf zijn de dalende Duitse fabrieksorders. Die daalden voor de derde maand op rij.

Rally

De Amerikaanse dollar daarentegen is al weken met een rally omhoog bezig tegenover zijn belangrijkste handelsmunten.

Federal Reserve-voorzitter Jeremy Powell meldde maandag dat de markt niet verrast moet zijn als de Amerikaanse centrale banken verdere verkrapping doorvoeren in het belang van zijn markten.

De lagere euro door de beperkte groei en geringe inflatie hebben in de markt geleid tot de verwachting dat de Europese Centrale Bank (ECB) obligatie-inkopen voorlopig zal doorzetten om de economie aan te jagen.

Italiaanse verkiezingen

Maar ook tegen andere handelsmunten krijgt de euromunt slaag, aldus valutahandelaar Monex Europe. De spanningen in Italië, waar geen regering kan worden gevormd, vertalen zich nu steeds meer in de markt, stelt het.

De Duitse industriële productie steeg in maart met 1%, vergeleken op jaar basis, zo bleek dinsdag. Dat is herstel tegen de teruggang met 1,6% in februari.

Valutahandelaren zien in hun markten een bevestiging van dit beeld: hedgefondsen gaan met speculaties niet langer short in de dollar, wat wekenlang het geval was.

Ze rekenen nu op een verdere daling van de euro tegen de maar doorstijgende Amerikaanse munt.

Britse inflatie

Tegelijkertijd volgt nog een serie cijfers over de inflatieontwikkeling in de VS.

In de valutamarkt kijken handelaren ook uit naar het rentebesluit van de Bank of England komende donderdag. Die rente zal volgens hun inschattingen gepolst door Reuters vrijwel zeker niet stijgen.