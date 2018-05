Hondenfokker moet bijstand inleveren

De Nijmeegse dacht dat ze haar dierenhandel geheim kon houden, maar rekende daarbij buiten de sociale recherche van de Waalstad. Toen die haar betrapte en de zaak voor de rechter kwam, stelde de vrouw dat ze alleen haar e-mailadres ter beschikking had gesteld aan haar zus, die daarmee weer een vriendin in Duitsland kon helpen. Die runde het kennel, aldus de bijstandsontvanger. Zij zou zelf niet eens een computer hebben.

Dat de vrouw het e-mailadres wel degelijk zelf gebruikte om met de gemeente Nijmegen te communiceren, en dat haar verklaring niet strookte met andere gegevens over ip-adressen, was voor de Centrale Raad van Beroep genoeg om dat verhaal van tafel te vegen. De vrouw heeft volgens de Raad wel degelijk geld verdiend aan de 35 Marktplaats-advertenties die in 2014 onder haar naam zijn geplaatst. Elke raspup of -kitten leverde honderden euro’s op.

De Nijmeegse kan niet meer tegen de uitspraak in beroep.