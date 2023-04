Bonden en VDL Nedcar botsen: vrees massaontslag autofabriek eind dit jaar

Volgens de vakbonden verkeren de 3800 werknemers in grote onzekerheid over hun toekomst, nu het contract met BMW voor het maken van auto’s van het merk MINI begin volgend jaar afloopt. Peters zegt dat VDL excuses wil van de vakbonden. Vorige week verspreidden de bonden namelijk een pamflet waarin staat dat Nedcar de afgelopen jaren te weinig heeft gedaan om de werkgelegenheid te behouden. Volgens Peters wil VDL daarvan eerst een rectificatie, en pas daarna praten over een sociaal plan. „We gaan zeker niet rectificeren”, zei Peters vrijdag.

Rivian

Volgens Peters stond de Amerikaanse autofabrikant Rivian op het punt om de fabriek over te nemen. Om daarin een bevoorrechte positie te verkrijgen maakte Rivian alvast 100 miljoen over naar VDL, aldus Peters. „VDL komt nu met een kletsverhaal aan dat Rivian niet komt, omdat Biden de inflatiereductiewet introduceerde. Maar hoe kan het dat Rivian wel auto’s gaat bouwen in Oostenrijk, en dat ligt niet in Amerika. De werkelijkheid is dat VDL bijna een miljard vroeg voor de fabriek, het dubbele van wat Rivian bood, waarop de deal afketste.”

De bonden gaan woensdag flyeren voor de poort van Nedcar. Ze willen VDL Nedcar opnieuw aan de onderhandelingstafel krijgen. „Canoo, Rivian, Lightyear, allemaal mislukt”, foetert Peters over voormalig potentieel nieuwe opdrachtgevers. Hij verwacht dat eind dit jaar tussen de 1700 en 2000 mensen worden ontslagen. Los nog van de 800 uitzendkrachten die ook weg zullen moeten, aldus Peters.

VDL Nedcar wil niet reageren. „Wij communiceren niet met anderen via de media. Daar is niemand mee gediend”, aldus een woordvoerder van VDL vrijdag.