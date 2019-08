Handelscijfers China stuwen Nikkei

De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot 0,4 procent hoger op 20.593,35 punten. SoftBank, een zwaargewicht in de index, daalde bijna 3 procent. Het telecomconcern boekte in het afgelopen kwartaal de grootste winst ooit voor een Japans bedrijf, maar het resultaat werd vooral gestuwd door de boekwinst op de verkoop van een deel van het belang van SoftBank in de Chinese webwinkel Alibaba.

In Mumbai zakte Tata Steel bijna 4 procent. Het Indiase staalconcern zag de winst in het afgelopen kwartaal dalen naar het laagste niveau in meer dan twee jaar. De grootste staalfabrikant van het land kampte onder meer met de lagere staalprijzen.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,9 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong klom 0,6 procent. De Chinese export steeg in juli met 3,3 procent, ondanks de druk van de Amerikaanse importtarieven. De invoer nam minder af dan gevreesd. De Kospi in Seoul dikte 0,7 procent aan en de All Ordinaries in Sydney won 0,6 procent.