KPN steekt miljarden in uitrol glasvezelnetwerk

Op dit moment biedt KPN bij een derde van de Nederlandse huishoudens glasvezel aan tot in de meterkast. Vanaf volgend jaar worden jaarlijks circa 500.000 nieuwe lijnen uitgerold. KPN spreekt van een recordaantal nieuwe verbindingen die worden gerealiseerd. Over drie jaar heeft meer dan de helft van Nederland glasvezel van KPN in de meterkast, in 2025 is dat circa 65 procent.

Volgens KPN zit Nederland door de coronacrisis in een digitale stroomversnelling. Daarmee neemt de roep om veilig, betrouwbaar en snel internet toe. In de toekomst zullen naar verwachting steeds meer apparaten in en om het huis rechtstreeks met internet verbonden zijn. Verder speelt glasvezel volgens KPN ook een essentiële rol in de ondersteuning van onder meer de zorg en het onderwijs.

KPN zegt verder zijn netwerk open te blijven houden voor concurrerende aanbieders om telecomdiensten te bieden. Daarmee zijn volgens het bedrijf consumenten en bedrijven verzekerd van de keuzevrijheid waarbij de capaciteit van het netwerk beter wordt benut. Ook stelt dit KPN in staat om de kosten voor de aanleg weer enigszins terug te verdienen.

Besparingen

Door verdere digitalisering en aanpassingen in werkprocessen zal KPN in de periode 2021 tot 2023 jaarlijks 250 miljoen euro aan kosten besparen. KPN is naar eigen zeggen in staat om alle investeringen uit eigen opbrengsten te financieren. Ook de voorgestelde dividendverhoging van 3 tot 5 procent per jaar komt uit eigen zak.

Voor volgend jaar rekent KPN op groei van onder meer het bedrijfsresultaat, waarbij de totale investeringen rond de 1,2 miljard euro zullen liggen en een jaar later tussen de 1,1 miljard en 1,2 miljard euro. De vrije kasstroom moet op termijn van 750 miljoen euro stijgen naar 870 miljoen euro in 2023.