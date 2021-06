ABN Amro wint op zonnige beurs

Rond 9.10 uur staat de AEX-index 0,6% hoger op 729,4 punten. De AMX noteert 0,2% in de plus op 1040,5 punten.

De aandacht van de financiële markten gaat donderdag onder meer uit naar het rentebesluit van de Bank of England. De Britse centrale bank zal waarschijnlijk het monetaire beleid ongewijzigd laten, maar beleggers zijn vooral benieuwd naar wat de beleidsmakers zullen zeggen over de inflatie, die ook in het Verenigd Koninkrijk snel oploopt.

Beleggers houden ook de ontwikkelingen rond het coronavirus in de gaten. Het Verenigd Koninkrijk telde woensdag het hoogste aantal nieuwe besmettingen sinds begin februari. De Delta-variant rukt ook snel op in de Europese Unie.

De aandacht gaat tevens uit naar de EU-top. De EU-leiders zien elkaar donderdag en vrijdag op de jaarlijkse top in Brussel. Het meeste spektakel is te verwachten bij de discussie over Rusland. Vrijdag staat de economie centraal en de herstelplannen die de lidstaten toegang geven tot miljarden steun uit het tijdelijke coronafonds. Ook het beleid in de eurozone komt aan de orde, in aanwezigheid van voorzitter Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank.

In de AEX zijn zorgtechnologieconcern Philips (+1%) en betalingsdienstverlener Adyen (+1%) de koplopers. Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell (-0,3%) behoort echter tot de achterblijvers.

In de AMX is ABN Amro (+2%) de grootste stijger. De bank kondigde aan een portefeuille energieleningen met een omvang van $1,5 miljard over te doen aan de vermogensbeheerders Oaktree en Sixth Street. De leningen worden verkocht met een korting van circa €135 miljoen. Met deze stap trekt ABN Amro zich terug uit de kredietverlening aan de olie- en gassector in Noord-Amerika. Dankzij deze transactie verbeteren ook de kapitaalratio’s van de bank.

Smallcapfonds Heijmans (+1,1%) liet weten samen met woningbouworganisatie Wonam en woningbouwcorporatie Mitros 250 appartementen te gaan bouwen in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn. De projectwaarde voor Heijmans bedraagt zo’n €45 miljoen. De appartementen worden naar verwachting in het eerste kwartaal van 2025 opgeleverd.

