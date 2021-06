Animo tech brengt AEX weer dicht naar piek toe

De AEX-index eindigt 1,1% hoger op 732,7 punten. Daarmee komt het recordslot op 734,89 punten van eerder deze maand al weer dicht in zicht. De AMX gaat 0,4% vooruit naar 1042,3 punten.

„Het sentiment op de aandelenmarkten is en blijft goed”, zegt vermogensbeheerder Richard Abma (OHV). „Af en toe ontstaat er wat onzekerheid over centrale banken die mogelijk eerder op de rem gaan trappen. Maar als dat geleidelijk gaat en de economie blijft aantrekken, dan hoeft dat geen negatieve gevolgen te hebben voor de beurzen.”

Volgens Abma zijn de verwachtingen voor het naderende kwartaalcijferseizoen hooggespannen. „Centrale banken en landen hebben hun groeiverwachtingen verhoogd. Dat zou je binnenkort terug moeten zien in de bedrijfscijfers.”

Het optimisme onder beleggers wordt gesteund door positieve cijfers over het ondernemersvertrouwen in Duitsland. Uit de zogenoemde IFO-index blijkt dat het vertrouwen bij ondernemers er vorige maand gegroeid is. Zij zijn ook opgewekter geworden over de gang van zaken in het tweede halfjaar.

Een tegenvaller is echter dat het aantal WW-aanvragen in de VS vorige week hoger dan verwacht is uitgekomen op 411.000. Vooraf was gerekend op 380.000 steunaanvragen. Een week eerder klopten 412.000 werkloze Amerikanen bij de overheid aan voor financiële steun.

De aandacht van de financiële markten gaat ook uit naar het rentebesluit van de Bank of England. De Britse centrale bank laat het monetaire beleid ongewijzigd. De inflatie in Groot-Brittannië is in mei opgelopen naar 2,1%. Maar de Bank of England verwacht dat de geldontwaarding op termijn weer zal terugvallen.

Adyen aan kop, Unibail onderop

In de AEX is betalingsdienstverlener Adyen de koploper met een plus van 5,7% met een terugkeer tot ruim boven de €2000 gesteind door overnamenieuws in de sector. Creditcardmaatschappij Visa legt €1,8 miljard neer voor het Zweedse Tink.

Bij de chipfondsen doen ook ASMI (+1,8%), Besi (+1,5%) en ASML (+2,1%) goede zaken.

Staalfabrikant ArcelorMittal (+2,7%) ligt er eveneens opgewekt bij.

Unilever (-0,7%) is een achterblijver bij de hoofdfondsen. Techinvesteerder Prosus wordt 0,6% afgewaardeerd.

In de AMX is pakjesbezorger PostNL (+2,%) de grootste stijger. ABN Amro wint 1,2%. De bank kondigde aan een portefeuille energieleningen met een omvang van $1,5 miljard over te doen aan de vermogensbeheerders Oaktree en Sixth Street. De leningen worden verkocht met een korting van circa €135 miljoen. Met deze stap trekt ABN Amro zich terug uit de kredietverlening aan de olie- en gassector in Noord-Amerika. Dankzij deze transactie verbeteren ook de kapitaalratio’s van de bank.

Galapagos zet bij de middelgrote fondsen de neergang voort met een verlies van 1,1%.

Bij de smallcapfondsen laat bouwer Heijmans (+2%) weten samen met woningbouworganisatie Wonam en woningbouwcorporatie Mitros 250 appartementen te gaan bouwen in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn. De projectwaarde voor Heijmans bedraagt zo’n €45 miljoen. De appartementen worden naar verwachting in het eerste kwartaal van 2025 opgeleverd.

