AEX sluit fors lager door nieuwe coronavariant

De AEX-index eindigde 2,5% lager op 609,39 punten. De beursgraadmeter kelderde rond het middaguur naar 602,64 punten. Dat was ruim 4% beneden de piek van 628,89 punten op vrijdag.

De AMX zakte 0,4% naar 917,77 punten. De koersenborden in Londen (-1,7%), Parijs (-2,4%) en Frankfurt (-2,8%) kleurden eveneens dieprood.

Volgens vermogensstrateeg Richard Abma (OHV) schrokken beleggers van de nieuwe besmettelijkere variant van het coronavirus. „Met de feestdagen in aantocht, is het niet ideaal voor de economie dat het Verenigd Koninkrijk wordt geïsoleerd. Ook andere landen sluiten onderling de grenzen om het virus te vertragen. Dat is bijvoorbeeld het geval met Turkije, dat vluchten uit Nederland weert.”

Ondanks de stevige verliezen op de beurzen zag Abma ook een lichtpuntje. „Als de koersen verder gaan dalen, kunnen er kansen ontstaan om aandelen op aantrekkelijke niveaus te kopen. Op middellange termijn blijven de economische vooruitzichten namelijk gunstig dankzij de komst van coronavaccins. Maar op korte termijn is het nog even met samengeknepen billen voor beleggers”, zei Abma van OHV Vermogensbeheer.

’Logische correctie op de beurzen’

„De afgelopen weken was het op de financiële markten al touwtrekken tussen de positieve vooruitzichten voor de middellange termijn en de verslechterende vooruitzichten voor de korte termijn”, benadrukte Rabobank-econoom Stefan Koopman. „De focus van beleggers lag de laatste tijd op de middellange termijn. Maar met het afsnijden van het Verenigd Koninkrijk van de rest van Europa is de focus vandaag op de korte termijn komen te liggen en is er sprake van een logische correctie op de beurzen”, legde Koopman uit. Hij sprak van ’een bittere pil’ voor beleggers, maar verwacht dat de spoedige komst van vaccins op termijn voor herstel gaat zorgen op de aandelenmarkten. Wel waarschuwde de econoom dat de besmettelijkere variant van het coronavirus er mogelijk toe gaat leiden dat lockdowns iets langer duren.

Op Wall Street koerste de Dow Jones-index aan het einde van de middag 0,6% lager. Technologiebeurs Nasdaq zakte 1,1%. De S&P 500-index met nieuwkomer Tesla (-5,5%) keek aan tegen een min van 1,2%. Een pluspunt was dat de Republikeinen en Democraten in het Amerikaanse Congres eindelijk een deal hebben bereikt over een coronasteunpakket van zo’n $900 miljard.

In Azië bleven de verliezen vanochtend beperkt. De Japanse Nikkei-index sloot 0,2% lager.

Prosus koploper in AEX, ING en Shell onderaan

In de AEX waren techinvesteerder Prosus (+1,3%) en maaltijdenbestelbedrijf Just Eat Takeaway (+0,8%) positieve uitzonderingen. Just Eat Takeaway profiteerde van de strengere coronamaatregelen in onder meer Engeland, waardoor het aantal bestellingen zal toenemen. Prosus heeft belangen in maaltijdbezorgers als Delivery Hero. Chipmachinefabrikant ASMI (+0,4%) behoorde ook tot de schaarse stijgers.

Bankconcern ING (-5,9%) was de grootste verliezer onder de hoofdfondsen. De AEX werd ook stevig omlaag getrokken door zwaargewicht Royal Dutch Shell (-5,9%). Het olie- en gasconcern kondigde aan in het vierde kwartaal $3,5 miljard tot $4,5 miljard extra te moeten afschrijven. Shell boekte eerder dit jaar ook al $16,8 miljard af.

Bij de financiële waarden stonden naast ING ook ABN Amro (-5%) en ASR (-4%) flink onder druk. Winkelvastgoedfonds Unibail dook 4,7% omlaag. Zorgtechnologieconcern Philips leverde 3,7% in.

In de AMX zette Pharming de recente krachtige opmars voort met een winst van 8,8%. De biofarmaceut krijgt dinsdag een notering op de Amerikaanse techbeurs Nasdaq. Handelshuis Flow Traders, dat floreert bij bewegelijkheid op de markten, klom 4,2%.

Luchtvaartconcern Air France KLM (-4,2%) was de grootste daler bij de middelgrote fondsen. Vastgoedfonds NSI werd 4% afgewaardeerd.

Een Rabobank certificaat werd 1,9% minder waard. De bank gaat in gesprek met de Europese Centrale Bank om te achterhalen wat precies bedoeld wordt met het advies terughoudend te zijn met uitkeringen. Twee maanden geleden werd het besluit genomen om toch een vergoeding te betalen aan de houders van certificaten, en wel in de vorm van certificaten.

