Virus en Shell halen AEX verder onderuit

Het verlies voor de AEX is in de loop van de ochtend verder opgelopen. Beleggers maken zich grote zorgen over een nieuwe besmettelijkere variant van het coronavirus. De teleurstelling over het uitblijven van een doorbraak in de Brexitonderhandelingen drukt ook op het sentiment. Bovendien krijgt zwaargewicht Shell een tik vanwege een stevige afschrijving. Enig tegenwicht biedt het akkoord in Washington over extra coronasteun voor de Amerikaanse economie.