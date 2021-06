Bestuurders bioscoopketen AMC slaan slag met aandelenverkoop

Financieel

AEX mist met goede maandstart nipt recordslot

De AEX heeft op de eerste handelsdag van juni de wind stevig in de rug, waarbij tussentijds een piek tot ruim boven 720 punten werd aangetikt. Vooral Shell en Signify vallen goed in de smaak bij beleggers in reactie op het toegenomen vertrouwen in de herstelkracht van de economie in de eurozone.