Quinta Bliss meldt belang in DPA Group

Quinta Bliss heeft een kapitaalbelang en stemrecht van 5,97 procent. Er zijn geen eerdere meldingen van deze partij in de beursgenoteerde detacheerder terug te vinden in de registers van de toezichthouder.

Verder blijkt dat de belangen van Gestion deelnemingen V en Gestion deelnemingen II zijn afgemeld. Eerder had Gestion deelnemingen V nog 6,21 procent van DPA Group in handen. Gestion deelnemingen II was volgens een oudere melding goed voor een belang van 8,92 procent.